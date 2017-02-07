Ограничение движения на региональных трассах в Новоалександровском районе снято

Ограничение движения, введенные 7февраля в 7 часов утра в Новоалександровском районе на двух региональных трассах, в 15 часов были сняты. Проезжая часть автодорог ««Ставрополь – Изобильный – Красногвардейское», «Новоалександровск – Кропоткин» и «Новоалександровск – Армавир» полностью обработана противогололедными материалами, движение осуществляется в штатном режиме.

Снегоуборочная и посыпательная техника переброшена на обработку межпоселковых дорог «Новоалександровск – Горьковский» и «Новоалександровск – Раздельное», на автодороге «Новоалександровск – Расшеватское» проезд ограничен для всех видов транспорта сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/ogranichenie_dvizheniya_na_regionalnykh_trassakh_v_novoaleksandr_100360.html