Ограничение движения на региональных трассах в Новоалександровском районе снято
Ограничение движения, введенные 7февраля в 7 часов утра в Новоалександровском районе на двух региональных трассах, в 15 часов были сняты. Проезжая часть автодорог ««Ставрополь – Изобильный – Красногвардейское», «Новоалександровск – Кропоткин» и «Новоалександровск – Армавир» полностью обработана противогололедными материалами, движение осуществляется в штатном режиме.
Снегоуборочная и посыпательная техника переброшена на обработку межпоселковых дорог «Новоалександровск – Горьковский» и «Новоалександровск – Раздельное», на автодороге «Новоалександровск – Расшеватское» проезд ограничен для всех видов транспорта сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.