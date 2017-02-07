Начался прием заявок на участие в Дельфийских играх

Как сообщает министерство культуры СК, 10 февраля начинается прием сводных заявок от субъектов РФ на участие в Дельфийских играх сборных регионов. Как и по всей стране, формирование сборной Ставропольского края должно быть закончено до 28 февраля 2017 года. А с 18 по 23 апреля в Свердловской области состоятся XVI молодежные Дельфийские игры России. По итогам подводится официальное командное первенство среди субъектов РФ, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года. В программу соревнований войдет 29 номинаций: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие (полный список размещен на www.delphic.world).

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими Дельфийские (раннее название – Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века в Греции. Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры. Тогда в 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. На сегодняшний день в этих играх года, позволяющих молодым талантам выйти действительно на «большую сцену», участвуют 65 стран. На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования.

http://www.stapravda.ru/20170207/nachalsya_priem_zayavok_na_uchastie_v_delfiyskikh_igrakh_100332.html