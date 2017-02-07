На Ставрополье перекрывают дороги из-за ледяного дождя и наледи

7 февраля из-за наледи на дороге, дождя и минусовой температуры воздуха с 19 часов временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Ограничение действует на территории Шпаковского, Грачевского и Александровского районов.

В Красногвардейском районе из-за непогоды с 18 часов 30 минут временно ограничено движение транспорта на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское». На дороге из-за выпавшего ледяного дождя образовалась наледь. Проводится противогололедная обработка проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции края.

http://www.stapravda.ru/20170207/na_stavropole_perekryvayut_dorogi_izza_ledyanogo_dozhdya_i_naled_100371.html