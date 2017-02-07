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На Ставрополье будут усиливаться морозы до конца недели

Зима: мороз и туман в Ставрополе

По данным Ставропольского гидрометцентра, 8 февраля температура воздуха понизится до -3…-8 градусов. Ожидаются снег, метель и восточный ветер до 13 – 18 м/с.

В период с 9 по 13 февраля днем похолодает до -9 градусов, а ночные морозы окрепнут до -8…-13, местами до -18 градусов. Прогнозируется небольшой снег, ветер восточный 6 – 11 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

Экстренные службы края переведены на усиленный вариант несения службы. Водителей призывают планировать поездки с учетом дорожных и метеорологических условий.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/na_stavropole_budut_usilivatsya_morozy_do_kontsa_nedeli_100369.html
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Зима: мороз и туман в Ставрополе
Зима: мороз и туман в Ставрополе
Фото: Илья СМИРНОВ
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