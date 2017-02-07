На Ставрополье будут усиливаться морозы до конца недели
По данным Ставропольского гидрометцентра, 8 февраля температура воздуха понизится до -3…-8 градусов. Ожидаются снег, метель и восточный ветер до 13 – 18 м/с.
В период с 9 по 13 февраля днем похолодает до -9 градусов, а ночные морозы окрепнут до -8…-13, местами до -18 градусов. Прогнозируется небольшой снег, ветер восточный 6 – 11 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.
Экстренные службы края переведены на усиленный вариант несения службы. Водителей призывают планировать поездки с учетом дорожных и метеорологических условий.
Фото: Илья СМИРНОВ