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7 февраля 2017 г.

Минсельхоз Ставрополья проведет проверку рыбных хозяйств в Грачевском районе

В Грачевском районе официально производством рыбы никто не занимается, между тем на его территории находится около 70 водных объектов, в том числе предназначенных и для добычи живого «серебра».

Разобраться в ситуации решили в министерстве сельского хозяйства СК, организовавшем выездное совещание в Грачевском районе. Ведомство намерено жестко пресекать незаконную деятельность в сфере рыбоводства. В приоритете сегодня добросовестные водопользователи, работающие в рамках закона и предоставляющие отчетность в соответствующие структуры. На совещании также обсуждены ответственность и полномочия водопользователей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170207/minselkhoz_stavropolya_provedet_proverku_rybnykh_khozyaystv_v_gr_100311.html
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