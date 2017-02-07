Минсельхоз Ставрополья проведет проверку рыбных хозяйств в Грачевском районе

В Грачевском районе официально производством рыбы никто не занимается, между тем на его территории находится около 70 водных объектов, в том числе предназначенных и для добычи живого «серебра».

Разобраться в ситуации решили в министерстве сельского хозяйства СК, организовавшем выездное совещание в Грачевском районе. Ведомство намерено жестко пресекать незаконную деятельность в сфере рыбоводства. В приоритете сегодня добросовестные водопользователи, работающие в рамках закона и предоставляющие отчетность в соответствующие структуры. На совещании также обсуждены ответственность и полномочия водопользователей.

http://www.stapravda.ru/20170207/minselkhoz_stavropolya_provedet_proverku_rybnykh_khozyaystv_v_gr_100311.html