Мастер единоборств Шеннон Ритч побывал в селе Александровском

Без правил / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

В селе Александровском побывал известный в Америке мастер единоборств Шеннон Ритч, имеющий богатый опыт боев без правил по версии ММА (смешанных боевых искусств). Гость, прибывший по приглашению главы района Любови Маковской, посетил физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный бассейн «Юность», а также спортивный зал для единоборств, где встретился с юными спортсменами, тренирующимися в спортклубе «Скорпион». Ш. Ритч ответил на многочисленные вопросы александровских спортсменов и их родителей.

http://www.stapravda.ru/20170207/master_edinoborstv_shennon_ritch_pobyval_v_sele_aleksandrovskom_100315.html