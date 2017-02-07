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7 февраля 2017 г.

Краевой смотр легкоатлетического резерва прошел в Кочубеевском районе

Краевой смотр легкоатлетического резерва в Кочубеевском районе

Традиционный краевой легкоатлетический турнир «Резерв» прошел в Кочубеевском районе. Состязания собрали юных легкоатлетов 2004-2007 годов рождения, которые приехали не только из разных уголков Ставрополья, но и из Карачаево-Черкесии.

Бег на дистанции 600, 500, 60 метров, бег на 60 метров с барьерами, прыжки в длину – соревновательная программа турнира, который проводится в крае вот уже более двух десятков лет, была обширной.

Проигравших среди участников «Резерва» не было: каждый легкоатлет получил возможность проверить свои силы в попытке добиться наилучшего результата. А наличие сильных соперников добавило соревнованиям азарта. Причем высокие результаты показали легкоатлеты практически из всех команд.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170207/kraevoy_smotr_legkoatleticheskogo_rezerva_proshel_v_kochubeevsko_100299.html
Фотография к статье Краевой смотр легкоатлетического резерва прошел в Кочубеевском районе
Краевой смотр легкоатлетического резерва в Кочубеевском районе
Краевой смотр легкоатлетического резерва в Кочубеевском районе
Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района
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