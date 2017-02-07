Почему в Ставрополе горят домофоны?
100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
7 февраля 2017 г.
Девять миллиардов в бюджет / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Какие изменения произошли в Минераловодской таможне за 2016 год

Минераловодская таможня подвела итоги работы.

Сложная международная обстановка, различные санкционные ограничения оказали свое влияние на деятельность таможенных органов в прошедшем году. Не стала исключением и работа Минераловодской таможни, отметил ее начальник Алексей Бреусов. Товарооборот по экспортно-импортным операциям снизился на 12,8 процента по сравнению с 2015 годом и составил немногим более 900 миллионов долларов США. Физические объемы товаров, составившие 1,4 миллиона тонн, оказались на 22,2 процента меньше объемов предшествующего года.

Но даже в этих условиях таможенные органы справляются со своей основной задачей – формированием доходной части государственного бюджета. В

2016 году Минераловодской таможней перечислено в федеральный бюджет около 9 миллиардов рублей. 787 участников внешнеэкономической деятельности оформляли товары на постах Минераловодской таможни.

Следует отметить, что таможенники активно участвуют в апробации проектов нововведений, таких как предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным транспортом, автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары, удаленный выпуск товаров, декларирование по процедуре таможенного транзита в электронной форме и многое другое.

Контроль позволяет выявить недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и направить в государственную казну миллионы рублей, недоплаченных при совершении операций. За минувший год Минераловодской таможней было проведено 213 проверочных мероприятий, по итогам которых возбуждено 25 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел, изъято 1910 единиц контрафактной продукции. Общая сумма доначисленных таможенных платежей – более 45 миллионов рублей. По результатам выявленных нарушений таможенного законодательства в прошедшем году возбуждено 981 дело об административных правонарушениях и 22 уголовных дела. Предметами нарушений становились валюта, ювелирные и табачные изделия, различные товары и транспортные средства.

Особый акцент при подведении итогов работы был сделан на определении приоритетных направлений деятельности в наступившем году. Одним из них остается курс на усиление взаимодействия таможенной и налоговой служб, создание единых механизмов отслеживания, прозрачности товарных потоков с момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и до момента продажи потребителю. Значимой остается и правоохранительная функция.

В. АЛЕКСАНДРОВА , при содействии пресс-службы Минераловодской таможни
http://www.stapravda.ru/20170207/kakie_izmeneniya_proizoshli_v_mineralovodskoy_tamozhne_za_2016_g_100265.html
Фотография к статье Какие изменения произошли в Минераловодской таможне за 2016 год

Фото пресс-службы Минераловодской таможни
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
ВТБ в СКФО продолжает увеличивать кредитный портфель
Какие изменения произошли в Минераловодской таможне за 2016 год
Лекарства в Ставропольском крае снабдят специальными кодами
Доходы краевой казны Ставрополья вырастут на 6,6 млрд рублей
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники вступает в силу на Ставрополье
Минераловодский район
В сельской школе отремонтировали бездействовавший более 10 лет спортзал
В Минераловодском районе девушка-водитель врезалась в здание автотехцентра
В Минеральных Водах начали раздельный сбор твердых бытовых отходов
Вор, обкрадываший автомобили на заправке, задержан в Минводах
В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали медпомощь пострадавшим в ДТП

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!