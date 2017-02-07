Какие изменения произошли в Минераловодской таможне за 2016 год

Девять миллиардов в бюджет / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Минераловодская таможня подвела итоги работы.

Сложная международная обстановка, различные санкционные ограничения оказали свое влияние на деятельность таможенных органов в прошедшем году. Не стала исключением и работа Минераловодской таможни, отметил ее начальник Алексей Бреусов. Товарооборот по экспортно-импортным операциям снизился на 12,8 процента по сравнению с 2015 годом и составил немногим более 900 миллионов долларов США. Физические объемы товаров, составившие 1,4 миллиона тонн, оказались на 22,2 процента меньше объемов предшествующего года.

Но даже в этих условиях таможенные органы справляются со своей основной задачей – формированием доходной части государственного бюджета. В

2016 году Минераловодской таможней перечислено в федеральный бюджет около 9 миллиардов рублей. 787 участников внешнеэкономической деятельности оформляли товары на постах Минераловодской таможни.

Следует отметить, что таможенники активно участвуют в апробации проектов нововведений, таких как предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным транспортом, автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары, удаленный выпуск товаров, декларирование по процедуре таможенного транзита в электронной форме и многое другое.

Контроль позволяет выявить недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и направить в государственную казну миллионы рублей, недоплаченных при совершении операций. За минувший год Минераловодской таможней было проведено 213 проверочных мероприятий, по итогам которых возбуждено 25 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел, изъято 1910 единиц контрафактной продукции. Общая сумма доначисленных таможенных платежей – более 45 миллионов рублей. По результатам выявленных нарушений таможенного законодательства в прошедшем году возбуждено 981 дело об административных правонарушениях и 22 уголовных дела. Предметами нарушений становились валюта, ювелирные и табачные изделия, различные товары и транспортные средства.

Особый акцент при подведении итогов работы был сделан на определении приоритетных направлений деятельности в наступившем году. Одним из них остается курс на усиление взаимодействия таможенной и налоговой служб, создание единых механизмов отслеживания, прозрачности товарных потоков с момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и до момента продажи потребителю. Значимой остается и правоохранительная функция.

В. АЛЕКСАНДРОВА , при содействии пресс-службы Минераловодской таможни

http://www.stapravda.ru/20170207/kakie_izmeneniya_proizoshli_v_mineralovodskoy_tamozhne_za_2016_g_100265.html