Как бросить курить жителям Ставрополья расскажут по телефону «горячей линии»

В Ставропольском краевом центре медицинской профилактики заработал телефон «горячей линии». Цель - помочь избавиться от курения. Специалисты «горячей линии» работают во взаимодействии с краевым клиническим наркологическим диспансером, а также с Всероссийским консультативным телефонным центром помощи в отказе от потребления табака. Каждый, кто хочет избавиться от этой пагубной зависимости, может обратиться по телефону: 8 (8652) 39-39-59, который работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/kak_brosit_kurit_zhitelyam_stavropolya_rasskazhut_po_telefonu_go_100346.html