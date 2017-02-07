Газовых заправок на Ставрополье в 1,5 раза станет больше в 2017 году

Вопросы увеличения количества газовых заправок в 1,5 раза обсудил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко вместе с инициаторами инвестиционных проектов по строительству на Ставрополье пунктов реализации газомоторного топлива.

По словам В. Хоценко, Ставрополье находится в лидирующей позиции по развитию сети газозаправочных станций и использованию данного вида топлива. При этом 12 газонаполнительных компрессорных станций и точка реализации сжиженного углеводородного газа от НК «Роснефть-Ставрополье», «Газпром газомоторное топливо» и «СтавАвтоГаз-Сервис» должны пополнить инфраструктуру края в 2017 году.

Также в рамках сохранения экологии края на совещании говорили о запуске зарядных станций для электромобилей. Подобные авто зарегистрированы в Кисловодске. Поэтому «Лукойл» собирается построит две новые АЗС в регионе КМВ с оборудованными зарядными станциями.

По материалам органов власти СК , П. ГРИН

http://www.stapravda.ru/20170207/gazovykh_zapravok_na_stavropole_v_15_raza_stanet_bolshe_v_2017_g_100342.html