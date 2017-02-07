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7 февраля 2017 г.

Двое сотрудников ДПС на Ставрополье уволены за злоупотребление полномочиями

Возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району, сообщили в краевом управлении СКР. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. 16 февраля инспекторы патрулировали в селе Родыки Красногвардейского района. Не обнаружив у водителя автомобиля прав, они правонарушение не зарегистрировали, протокол не составили и дальнейшие действия водителя, который поехал дальше, не пресекли.

ГУ МВД России по краю, рассказали в пресс-службе ведомства, провело служебную проверку, по результатам которой инспектиоры уволены из органов внутренних дел.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/dvoe_sotrudnikov_dps_na_stavropole_uvoleny_za_zloupotreblenie_po_100348.html
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