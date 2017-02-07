25-летний ставропольский сутенер получил год колонии

Молодой ставропольчанин, 1991 года рождения, осужден за организацию занятия проституцией. С апреля по декабрь 2016 года он организовал занятие проституцией девушками на съемных квартирах. Сутенер, с двумя девушками, подыскивал им клиентов, определял перечень и стоимость сексуслуг, а деньги делил, не обижая себя, любимого. Подсудимый в суде вину признал. Приговором Промышленного райсуда сутенер осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/25letniy_stavropolskiy_sutener_poluchil_god_kolonii_100357.html