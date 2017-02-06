За незаконное хранение пороха житель Ставрополья осужден на 1,5 года условно

В Петровском районе осужден местный житель С. Воронцов. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении пороха. Вину подсудимый признал и раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170206/za_nezakonnoe_khranenie_porokha_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_1_100279.html