За незаконное хранение пороха житель Ставрополья осужден на 1,5 года условно
В Петровском районе осужден местный житель С. Воронцов. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении пороха. Вину подсудимый признал и раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170206/za_nezakonnoe_khranenie_porokha_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_1_100279.html
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