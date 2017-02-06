За 5 лет медицина в Ставропольском крае существенно улучшилась

Рождаемость, смертность и возможности медицины / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

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Медицина Ставрополья совершила настоящий прорыв за последние пять лет, отметил министр здравоохранения края Виктор Мажаров на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

А начал он разговор с демографической темы. Растет рождаемость, а смертность хотя существенно и не упала, но благодаря внедрению высокотехнологичной медицинской помощи специалистам удается быстро реагировать и спасать жизни людей, в том числе со сложными диагнозами «инфаркт» и «инсульт».

– Пять лет назад в крае практически не было высокотехнологичной медицинской помощи, а теперь она доступна каждому, внедрена в 15 лечебно-профилактических учреждениях, – подчеркнул министр. – В первую очередь она помогает спасать жизни пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, более того, вернуть их к полноценной жизни. В прошлом году ее получили более десяти тысяч взрослых и около двух тысяч детей.

Внимание на Ставрополье уделили и диспансеризации населения. В 2016-м ее прошли более пятисот тысяч человек, здоровыми признаны

29 процентов обследованных, у остальных врачи обнаружили проблемы. Статистика печальная, но, как заметил министр, состояние здоровья определяется не только возможностями медицины, но и отношением пациентов: если человек 40 лет курил или пил, то за три дня врачи на ноги его не поставят.

Отдельная тема – помощь онкобольным. Она стала одной из ключевых во время разговора. В. Мажаров рассказал, что в прошлом году в краевом онкологическом центре произошло «перевооружение» – за счет федеральных средств удалось закупить современное диагностическое и лечебное оборудование.

– Второй год подряд бригады специалистов-онкологов выезжают в удаленные районы края, проводят приемы пациентов. В среднем у

10-12 процентов осмотренных диагноз подтверждается, – сообщил руководитель отрасли.

Говоря об обеспеченности медицинскими кадрами, Виктор Мажаров отметил, что и в этом остром вопросе наметилась положительная динамика. Во-первых, в 2017 году планируется повышение зарплаты медицинским работникам (сегодня средняя зарплата врача составляет 36600 рублей; среднего медицинского персонала – 20800 рублей; младший медперсонал получает 13000 рублей). Во-вторых, в ближайшем будущем выпускников медвузов, обучающихся на бюджетной основе, обяжут три года отработать в медицинских учреждениях, особенно нуждающихся в педиатрах, терапевтах, врачах общей практики.

– Есть уверенность, что в течение двух-трех лет мы полностью закроем потребность во врачах в первичном звене, – считает В. Мажаров.

Важно и то, что молодые специалисты охотно откликаются на условия программы «Земский доктор» – переезжают работать в села. В прошлом году 125 человек пополнили ряды сельской медицины, а всего в крае по этой программе работают 724 специалиста.

В прошлом году продолжился ремонт в лечебно-профилактических учреждениях. Но чтобы провести ремонт и реконструкцию во всех ЛПУ, необходимо более трех миллиардов рублей. Кроме того, как воздух, нужны новые корпуса краевой клинической больницы, кардиодиспансера, краевой детской больницы и краевой психиатрической.

– Надеюсь, в недалеком будущем мы получим средства на проектно-сметную документацию, а соответственно, можно будет рассчитывать и на строительство, – говорит В. Мажаров.

Одним из главных событий ушедшего года он назвал открытие современного перинатального центра в Ставрополе:

– Это прекрасное медицинское учреждение. Мы постарались обеспечить роддом лучшими медицинскими кадрами. Неоднократно я встречался с женщинами, которые уже успели там родить, они в восторге от отношения персонала, от уровня оказания помощи. И я рад, что жительницы Ставропольского края рожают в хороших условиях.

Журналистов интересовала судьба многоуровневой парковки, которая строится вблизи нового перинатального центра и призвана разгрузить район. Глава министерства здравоохранения обозначил: высока вероятность, что эта парковка будет платной, но сумма аренды символической. Однако этот вопрос до конца не решен, а значит, поживем – увидим.

http://www.stapravda.ru/20170206/za_5_let_meditsina_v_stavropolskom_krae_suschestvenno_uluchshila_100234.html