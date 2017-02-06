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6 февраля 2017 г.

Выставка южного отделения РАХ представлена в Ставрополе в галерее Паршин

С каждой новой экспозицией галерея «Паршин» в Ставрополе подтверждает свой особый статус первооткрывателя талантов, творческих новаций, идей.

На сей раз необычным проектом смело можно назвать открывшуюся в галерее «Паршин» выставку работ членов и медалистов Южного регионального отделения Российской академии художеств. Глазам посетителей представлены более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства лучших художников Юга России и Северного Кавказа.

Напомним, в декабре 2008 года по решению президиума Российской академии художеств создано Южное региональное отделение, которое возглавляет известный скульптор Сергей Олешня. В основе работы отделения академии на юге – единство научной, образовательной, творческой, издательской и общественной деятельности. Большинство членов являются профессорами и доцентами художественных факультетов вузов. Выставка – своеобразный творческий отчет отделения по итогам пятилетней работы.

– Такой творческий конгломерат профессионалов высокого класса в полной мере оправдал себя, – говорит председатель правления краевой организации Союза художников России, член-корреспондент РАХ Сергей Паршин. – Нынешняя экспозиция, на мой взгляд, демонстрирует это весьма колоритно.

Действительно, академики, что называется, не подкачали. Добрые отзывы первых посетителей тому подтверждением. Экспозиция будет гостить в Ставрополе до конца февраля. Кстати, выставочное пространство галереи «Паршин» расширяется: недавно появился новый зал в ТЦ «Космос» с очень интересной выставкой работ Сергея Паршина.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170206/vystavka_yuzhnogo_otdeleniya_rakh_predstavlena_v_stavropole_v_ga_100273.html
Фотография к статье Выставка южного отделения РАХ представлена в Ставрополе в галерее Паршин
Выставка южного отделения Российской Академии художеств в галерее Паршин Ставрополя
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Выставка южного отделения РАХ представлена в Ставрополе в галерее Паршин
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