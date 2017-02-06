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6 февраля 2017 г.

В Железноводске пожилая женщина ограбила подругу на 120 тысяч рублей

В отдел МВД России по Железноводску обратилась местная жительница: из ее дома украдены деньги. Полицейские установили, что 69-летняя женщина, гостившая у потерпевшей, из кухонного шкафа утащила 120 тысяч рублей и скрылась. Предполагаемая воровка задержана, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170206/v_zheleznovodske_pozhilaya_zhenschina_ograbila_podrugu_na_120_ty_100281.html
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