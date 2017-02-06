В Железноводске активно ремонтируют дворовые территории

Фото: из архива газеты «СП»

В Железноводске наращивают темпы ремонта дворовых территорий. В прошлом году на эти цели было выделено 10 миллионов рублей. В нынешнем объем финансирования программы почти утроился – 28 миллионов рублей. Но и этих средств недостаточно, чтобы привести в порядок все дворовые территории. Стремясь максимально эффективно использовать ассигнования, глава города Евгений Моисеев предложил привлечь к процессу благоустройства дворовых территорий самих жителей - чтобы каждый чувствовал ответственность за проделанную работу.

http://www.stapravda.ru/20170206/v_zheleznovodske_aktivno_remontiruyut_dvorovye_territorii_100271.html