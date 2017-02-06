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6 февраля 2017 г.

В центре Невинномысска устранили утечку на тепловой сети

В Невинномысске устранена утечка на тепловой сети в центре города

В прошедшие выходные в одном из центральных микрорайонов Невинномысска после замены участка теплосети, оперативно произвели переподключение потребителей на новый участок трубопровода. За несколько дней до этого персонал городской теплоснабжающей организации при плановом обходе обнаружил утечку теплоносителя. Проведенное обследование выявило неудовлетворительное состояние трубопровода. Этот участок магистрали находился в эксплуатации более 40 лет, постоянно затапливался грунтовой водой и ливневыми стоками, что и привело к его износу.

Как рассказали в управлении коммунального хозяйства администрации города, риск развития аварийной ситуации и невозможность устранения утечки в случае замены небольшого участка сети предопределили тактику ведения ремонтных работ. Заменить решили весь ветхий отрезок стального трубопровода между тепловыми камерами. Теперь здесь – трубопровод в пенополиуретановой изоляции, он вынесен из зоны затопления грунтовыми водами. Это обстоятельство должно существенно увеличить срок эксплуатации коммуникаций.

Работы по бесканальной прокладке трубопроводов, по информации, полученной в администрации Невинномысска, были проведены в короткие сроки, без отключения потребителей.

В целом в результате ремонта была устранена утечка на тепловой сети, повысилась надежность теплоснабжения, исключена возможность развития аварийной ситуации на подключенных к трубопроводу объектах. Это 15 многоквартирных жилых домов, один детский сад, три административных здания.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170206/v_tsentre_nevinnomysska_ustranili_utechku_na_teplovoy_seti_100285.html
Фотография к статье В центре Невинномысска устранили утечку на тепловой сети
В Невинномысске устранена утечка на тепловой сети в центре города
В Невинномысске устранена утечка на тепловой сети в центре города
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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