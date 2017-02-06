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6 февраля 2017 г.

В сельской школе отремонтировали бездействовавший более 10 лет спортзал

В селе Ульяновка Минераловодского городского округа после капитального ремонта открыли спортзал.

Он ждал своей «очереди» более десяти лет. После того, как фундамент под спортзалом просел, и в стенах появились трещины, занятия там прекратили. Хотя сама школа небольшая и, соответственно невелики размеры спортзала, многие годы на его ремонт не могли изыскать средства. Педагоги и общественность били во все колокола, но дело не сдвигалось с мертвой точки.

Наконец, осенью прошлого года администрация городского округа при поддержке краевого правительства добилась необходимых шести миллионов рублей. За неполных четыре месяца строители выполнили большой объём работ: укрепили фундамент и стены, все оштукатурили, покрасили. И вот на днях состоялось торжественное открытие спортзала.

Поздравляя учителей и учащихся школы с этим большим для села событием, глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев отметил: «Мало кто верил, что в наше время возможна такая масштабная реконструкция. Благодаря административной реформе – объединению поселений в Минераловодский городской округ, – застарелые проблемы стали решаться. Ремонт этого спортзала – «первая ласточка» в системной работе по решению социально значимых вопросов».

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170206/v_selskoy_shkole_otremontirovali_bezdeystvovavshiy_bolee_10_let__100267.html
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