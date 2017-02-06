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6 февраля 2017 г.

В Пятигорске объявили конкурс проектов, противостоящих ксенофобии

Этнический совет – гарант стабильности в столице СКФО. Об этом на первом в нынешнем году заседании Совета говорил глава столицы Северо-Кавказского федерального округа Лев Травнев:

– В Пятигорске вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений – важная составляющая социально-психологического климата, неотъемлемый элемент общей безопасности. Этнический совет мы создали одними из первых в стране. Сегодня он продолжает развиваться, расти, искать и осваивать новые инструменты и подходы. От нас ждут не разовых акций, а системной работы и ощутимых результатов.

Многие наработки Этнического совета Пятигорска легли в основу методических рекомендаций, которые краевое правительство направляет в города и районы Ставрополья как руководство к действию. Подводя итоги минувшего года, участники встречи отмечали: эффективность Этнического совета особенно заметна в оперативном реагировании на конфликтные ситуации.

Ключевым моментом заседания стала инициатива Льва Травнева о проведении конкурса проектов, способных на практике противостоять ксенофобии, объединять и заинтересовывать многонациональную молодежь Пятигорска. До 20 февраля Этнический совет будет собирать информацию, а затем приступит к анализу, отбору и реализации лучших идей.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170206/v_pyatigorske_obyavili_konkurs_proektov_protivostoyaschikh_kseno_100268.html
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