В Кисловодске обсудили выполнение мероприятий по комплексному развитию города-курорта

В минувшую пятницу в Кисловодске министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел рабочее совещание по вопросам реализации комплексного плана развития этого города-курорта до 2030 года, утвержденного в конце 2016 года распоряжением Правительства РФ. В обсуждении участвовали члены Федерального Собрания, представители федеральных министерств и ведомств, члены правительства Ставропольского края, руководители Кисловодска.

– Кисловодск – это пилотный проект, – подчеркнул Лев Кузнецов, – на основе которого мы должны составить программу развития Кавказских Минеральных Вод в целом, придать новые импульсы социальному и экономическому развитию территории. А также повысить качество жизни местного населения и создать новые благоприятные условия для тех, кто приезжает сюда на отдых и лечение.

Он призвал все заинтересованные стороны активно содействовать тому, чтобы планы развития Кисловодска нашли отражение в финансовых документах всех уровней.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил безотлагательно проанализировать все действующие государственные программы (их около 40) и определить, в какие из них можно внести дополнения, связанные с реализацией плана комплексного развития Кисловодска. Выполнить это, по мнению сенатора, должны специалисты правительства Ставропольского края:

– А мы в Москве будем подхватывать ваши инициативы, помогать в «хождениях по кабинетам».

Валерий Рязанский также сообщил, что в Совете Федерации сейчас рассматривают вопрос о создании центра, который координировал бы работу всех профильных комитетов по содействию реализации плана комплексного развития Кисловодска.

Обрадовал сенатор участников совещания еще одним долгожданным известием:

– Мы получили принципиальное согласие на продвижение закона о внесении изменений в две статьи Налогового кодекса, которые позволят работодателям часть налога на прибыль использовать на отдых и оздоровление сотрудников. Надеюсь, что уже в весеннюю сессию мы сможем провести этот законопроект.

Если это получится, то курорты КМВ вновь станут доступнее.

Одной из основных проблем в реализации плана комплексного развития Кисловодска до 2030 года является финансирование разработки проектно-сметной документации. На это потребуется около 2,3 миллиарда рублей. Первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера верхней палаты российского парламента Сергей Катанандов признал, что разработать такой объем проектной документации Ставрополью за собственный счет невозможно. Он пообещал, что в Совете Федерации обсудят, как разрешить эту проблему.

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова подняла проблему, связанную с принятием закона о курортном сборе:

– Мы чувствуем очень большое сопротивление со стороны защитников прав потребителей и оппозиционных СМИ. Вопрос неоднозначный. У руководителей санаториев одна точка зрения, у глав городов-курортов – иная. Поэтому по данному законопроекту очень важно провести общественные обсуждения и слушания.

Сенатор из комитета по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков напомнил, что первоначально речь шла не о курортном, а о туристическом сборе. При такой трактовке это сильно затронет не только курорты, но и все исторические города.

– Можно сказать, что сейчас вся страна смотрит на Кавминводы и ждет, как здесь решат этот вопрос.

Сенатор от Ставропольского края Михаил Афанасов рассказал, что в канун данного совещания он переговорил о введении курортного сбора со многими хозяевами и руководителями санаториев. Большинство из них соглашались на введение сбора, но при условии, что все деньги реально будут направлены на благоустройство. Другие же опасались, что они уйдут на содержание сборщиков налога или их просто разворуют.

Итог дискуссии о курортном сборе подвел Лев Кузнецов:

– Да, у этой медали есть две стороны. Мы должны учитывать риски, но надо проводить большую разъяснительную работу. Какими бы уникальными ни были санатории в городах-курортах Кавминвод, если не будет благоустроенных курортных территорий, то конкуренцию за туристов мы проиграем.

Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалёв сообщил, что по решению губернатора на краевом уровне создана специальная организационная структура, которая будет заниматься вопросами реализации плана комплексного развития Кисловодска. Из краевого бюджета в 2017 году на решение ключевых для развития этого города вопросов будет направлено около 350 миллионов рублей. В частности эти средства пойдут на ремонт дорог, переселение кисловодчан из аварийного жилого фонда, на реставрацию и строительство знаковых объектов.

Статс-секретарь – заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, который в Минкавказа отвечает за координацию действий по реализации плана комплексного развития Кисловодска, рассказал участникам совещания, что уже составлена и согласована с заинтересованными сторонами «дорожная карта» по решению организационных вопросов плана, а также определены сроки реализации обеспеченных финансированием мероприятий и ответственные за их выполнение.

Глава Кисловодска Александр Курбатов доложил, что в 2017 году планируется завершить реставрацию музея «Дача Шаляпина» и Кисловодского цирка. Администрация занялась и проблемой межевания городских лесов для защиты от посягательств на их территорию. На эти цели в 2017 году будет направлено 6,5 миллиона рублей. Также он рассказал, что ряд законсервированных и полуразрушенных объектов после их передачи городу местные власти намерены «оживить» путем взаимодействия с бизнесом на принципах государственно-частного партнерства. Речь, в частности, идет о недостроенных корпусах клиники имени Ленина и санатория «Академический». Есть предварительная договоренность с инвестором и по реконструкции киноконцертного зала «Россия». Но поскольку стоимость проекта оценивается в 2,8 миллиарда рублей, муниципальная власть считает, что в его софинансировании и реализации не обойтись без участия государства.

Глава города сообщил, что на 2017 год сформирован инвестиционный пакет на сумму 7,5 миллиарда рублей. По прогнозам, в 2018 году эта сумма удвоится. В этой связи Александр Курбатов попросил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о степени муниципального софинансирования проектов, включенных в план комплексного развития Кисловодска.

Представитель Министерства культуры РФ Максим Кононов пояснил, как будет использоваться комплекс Главных нарзанных ванн на Курортном бульваре. В сентябре прошлого года Федеральное агентство по управлению памятниками заключило с крупной российской компанией договор аренды на 99 лет. Согласно ему до конца нынешнего года компания за свой счет разработает проектно-сметную документацию, а до конца 2018-го завершит реконструкцию интерьеров здания. При этом арендатор обязуется сохранить облик и планировку Главных нарзанных ванн, а также их санаторно-курортный, лечебно-оздоровительный профиль.

Одним из ключевых вопросов реализации плана комплексного развития Кисловодска является увеличение количества отдыхающих. А следовательно, их комфортабельной доставки на курорт. В этой связи заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергей Дмитриев доложил, что с 1 мая из Ростова-на-Дону в Кисловодск начнет курсировать скоростная электричка «Ласточка». Дорога займет всего шесть часов. А в четвертом квартале нынешнего года поезд «Москва – Кисловодск» будут составлять из новейших двухэтажных вагонов повышенной комфортабельности. Что касается организации движения аэроэкспресса из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск, то на этот счет у железнодорожников есть сомнения. Этот проект потребует весьма значительных инвестиций (по ценам 2012 года, когда проводили такие расчеты, более 800 миллионов рублей). Окупить же их, по словам Сергея Дмитриева, удастся только если услугами аэроэкспресса будут пользоваться 8 – 10 миллионов человек в год. Сейчас же пассажиропоток в аэропорту Минеральные Воды составляет около двух миллионов… Примечательно, что никто из участников совещания даже не пытался оспорить выводы представителя СКЖД. Видимо, эту тему придется отложить на неопределенное время.

http://www.stapravda.ru/20170206/v_kislovodske_obsudili_vypolnenie_meropriyatiy_po_kompleksnomu_r_100263.html