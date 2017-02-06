В Георгиевском районе женщина накинулась с топором машину
В отдел МВД России по Кочубеевскому району обратилась жительница Невинномысска, она просила привлечь к ответственности женщину, повредившую топором ее автомобиль. Полицейские выяснили, что в ходе конфликта, произошедшего в станице Георгиевской, злоумышленница бросила топор в автомобиль заявительницы. Разбив лобовое стекло, вредительница подняла топор и еще раз пустила его в ход – нанесла удар по водительскому ветровому стеклу. Подозреваемая, 51-летняя женщина, задержана, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.