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6 февраля 2017 г.

Турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы города пройдет в Пятигорске

Хоккей

10 февраля на ледовом катке главной площади столицы СКФО стартует традиционный Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд на Кубок главы города Пятигорска. На площадке скрестят клюшки лермонтовский «Экстрим», кисловодский «Нарзан», «Ника» из Минеральных Вод и «Георгиевск». Столицу СКФО представят два хоккейных клуба: «парк Кирова» и победитель прошлого сезона – «Энергия». Для зрителей и болельщиков рядом с катком установят трибуны.

Финальные игры и церемония награждения состоятся  12 февраля.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170206/turnir_po_khokkeyu_s_shayboy_na_kubok_glavy_goroda_proydet_v_pya_100269.html
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