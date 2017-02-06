Турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы города пройдет в Пятигорске

10 февраля на ледовом катке главной площади столицы СКФО стартует традиционный Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд на Кубок главы города Пятигорска. На площадке скрестят клюшки лермонтовский «Экстрим», кисловодский «Нарзан», «Ника» из Минеральных Вод и «Георгиевск». Столицу СКФО представят два хоккейных клуба: «парк Кирова» и победитель прошлого сезона – «Энергия». Для зрителей и болельщиков рядом с катком установят трибуны.

Финальные игры и церемония награждения состоятся 12 февраля.

http://www.stapravda.ru/20170206/turnir_po_khokkeyu_s_shayboy_na_kubok_glavy_goroda_proydet_v_pya_100269.html