Ставропольские пенсионеры могут оформить набор социальных услуг через Интернет

Не выходя из дома / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Сейчас в Ставропольском крае ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) получают 286906 федеральных льготников. Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР, недавно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для жителей двадцати субъектов РФ открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Наш край попал в число таких регионов.

Сервис позволяет подавать электронное заявление о том, в каком виде, натуральном или денежном, человек хотел бы получать НСУ. Электронная услуга в настоящее время работает в тестовом режиме.

Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ЕДВ, численность которых в РФ составляет 15,6 млн человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048 рублей в месяц.

Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры. С запуском нового электронного сервиса в личном кабинете гражданина изменить вариант получения НСУ стало возможным еще и через Интернет.

Кстати, в течение 2016 года количество сервисов личного кабинета гражданина существенно расширилось, в него добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы Отделения ПФР по СК

http://www.stapravda.ru/20170206/stavropolskie_pensionery_mogut_oformit_nabor_sotsialnykh_uslug_c_100290.html