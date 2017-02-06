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6 февраля 2017 г.

Роспотребнадзор Ставрополья вернул обманутым потребителям 3 млн рублей

Более одной тысячи сигналов, поступивших в адрес краевого управления Роспортребнадзора в прошлом году, послужили поводом для проверок. Почти столько же по их итогам составлено протоколов об административных правонарушениях, выдано 700 предписаний, в суды направлено почти сто дел. Как сообщили в ведомстве, по результатам рассмотрения потребителям возвращено более 3,1 миллиона рублей. Всего в минувшем году в ведомство поступило боле шести тысяч обращений по вопросам защиты прав потребителей. Среди них – качество непродовольственной продукции, нарушение сроков ее проверки, изготовления и доставки, правил торговли, отказа в возврате денег, замены товара на качественный.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170206/rospotrebnadzor_stavropolya_vernul_obmanutym_potrebitelyam_3_mln_100278.html
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