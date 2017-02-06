Пропавшая на Ставрополье 16-летняя девушка найдена в Краснодарском крае
Краевое управление СКР сообщило, что установлено местонахождение 16-летней девочки, пропавшей в селе Московском Изобильненского районе. 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение о ее безвестном исчезновении. 16-летней девочки. Днем ранее она поссорилась с матерью из-за прогулов занятий в колледже, ушла из дома и не вернулась. В ходе доследственной проверки следователи и полицейские установили, где находится девочка. Она уехала в Успенский район Краснодарского края к подруге, и все это время находилась там. Девочка вернулась домой.