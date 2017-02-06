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6 февраля 2017 г.
Сгорела мебель на десятки миллионов / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Пожар на складе под Ставрополем уничтожил мебель на десятки миллионов рублей

В минувшее воскресенье в селе Верхнерусском Шпаковского района сгорел склад готовой продукции мебельного цеха. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров, ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

События разворачивались стремительно. Информация о том, что на улице Батайской вспыхнул огонь на территории складских помещений цеха по производству мебели, поступила дежурным МЧС края в 13.40. Через полчаса площадь пожара составляла 300 квадратных метров, а через два огнем было охвачено уже 3000 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. Ближе к полуночи огнеборцы сообщили о ликвидации открытого горения. Утром в понедельник стало известно, что пожар потушен, однако на месте происшествия продолжилась работа по разбору и проливке поврежденных конструкций.

Зарево пожара было видно далеко вокруг. Очевидцы, проезжавшие мимо по трассе, «растиражировали» фото и видео ЧП в социальных сетях, вызвав волну сочувствующих комментариев.

Специалисты выясняют причину возгорания. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170206/pozhar_na_sklade_pod_stavropolem_unichtozhil_mebel_na_desyatki_m_100274.html
Фотография к статье Пожар на складе под Ставрополем уничтожил мебель на десятки миллионов рублей
Крупный пожар на складе готовой продукции мебельного цеха в селе Верхнерусском под Ставрополем
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