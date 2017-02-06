Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Почему в Ставрополе горят домофоны?
6 февраля 2017 г.

Пожар на мебельной фабрике под Ставрополем потушен на площади в 3 тыс. кв. метров

Пожар на складе готовой продукции мебельного цеха в селе Верхнерусском Шпаковского района потушен.

Информация о полной ликвидации пожара поступила 6 февраля, в 07-55  от дежурного МЧС края. В тушении огня приняли участие полсотни человек с привлечением 20 единиц техники.

Напомним, огонь на улице Батайской на территории складских помещений цеха по производству мебели вспыхнул днем в минувшее воскресенье, 5 февраля. Пожар быстро разрастался. Очевидцы издалека наблюдали бушующее пламя, клубы дыма. Пожару был присвоен третий ранг, создано два боевых участка.

После полудня пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, поврежденные конструкции проливали и разбирали. В 23-06 сообщалось о ликвидации открытого горения.

Сегодня выясняется причина возгорания. Пока информация о погибших и пострадавших не поступала. ЧП произошло в выходной день, а значит, есть надежда, что людей на охваченной огнем территории не было.

Подсчитывается нанесенный огнем ущерб. Данный склад принадлежал крупнейшему мебельному производителю региона. По неофициальным версиям, речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов рублей.

 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170206/pozhar_na_mebelnoy_fabrike_pod_stavropolem_potushen_na_ploschadi_100266.html
Фотография к статье Пожар на мебельной фабрике под Ставрополем потушен на площади в 3 тыс. кв. метров
Тушение пожара на мебельной фабрике
Тушение пожара на мебельной фабрике
Фото:Фото пресс-служба ГУ МЧС России по СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
Пожар на мебельной фабрике под Ставрополем потушен на площади в 3 тыс. кв. метров
Под Ставрополем тушат крупный пожар на мебельном складе в селе Верхнерусском
Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье
Воры в Невинномысске не успели съесть мясо с украденной сковородки
Сиделка украла ювелирные изделия у пенсионеров в Ессентуках
Ставрополь
Книги ставропольских писателей презентуют в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова
Ставропольцы приняли участие во Всероссийском агрономическом совещании
Ансамбль «Ставрополье» знакомит школьников с культурой казачества
В Лермонтовке провели вечер памяти Героя Советского Союза маршала В. И. Петрова
Аудио-книгу «Сказки седого Терека» озвучили ставропольские артисты
Шпаковский район
Ставропольские мотоспортсмены назвали лучших за минувший год
Вблизи Михайловска столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
Федерация мотоциклетного спорта Ставропольского края подвела итоги года
Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей
Грабитель напал на женщину и убил ее в ставропольском селе Надежда

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!