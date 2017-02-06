Пожар на мебельной фабрике под Ставрополем потушен на площади в 3 тыс. кв. метров

Пожар на складе готовой продукции мебельного цеха в селе Верхнерусском Шпаковского района потушен.

Информация о полной ликвидации пожара поступила 6 февраля, в 07-55 от дежурного МЧС края. В тушении огня приняли участие полсотни человек с привлечением 20 единиц техники.

Напомним, огонь на улице Батайской на территории складских помещений цеха по производству мебели вспыхнул днем в минувшее воскресенье, 5 февраля. Пожар быстро разрастался. Очевидцы издалека наблюдали бушующее пламя, клубы дыма. Пожару был присвоен третий ранг, создано два боевых участка.

После полудня пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, поврежденные конструкции проливали и разбирали. В 23-06 сообщалось о ликвидации открытого горения.

Сегодня выясняется причина возгорания. Пока информация о погибших и пострадавших не поступала. ЧП произошло в выходной день, а значит, есть надежда, что людей на охваченной огнем территории не было.

Подсчитывается нанесенный огнем ущерб. Данный склад принадлежал крупнейшему мебельному производителю региона. По неофициальным версиям, речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов рублей.

http://www.stapravda.ru/20170206/pozhar_na_mebelnoy_fabrike_pod_stavropolem_potushen_na_ploschadi_100266.html