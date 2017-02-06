Подготовку к празднованию 72-й годовщины Победы обсуждали в правительстве Ставрополья

6 февраля участники расширенного совещания в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова говорили о подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор попросил глав муниципалитетов очень внимательно отнестись к программе праздничных мероприятий, разработанной на краевом уровне.

В первую очередь местной власти рекомендовали в целях экономии бюджетных средств пользоваться теми элементами украшения городов и сел, которые были подготовлены к 70-летию Победы. Девизом праздника, как и в прошлом году, останется лаконичное «Помним! Гордимся!». Останется тем же и шрифт для надписей. При этом администрации муниципалитетов должны будут проследить, чтобы этот узнаваемый шрифт и другая символика праздника не использовались недобросовестными предпринимателями не по назначению, в целях рекламы своих услуг и товаров.

Также в обязательном порядке всем муниципалитетам необходимо включить в дизайн плакатов и растяжек федеральный компонент, а именно российский триколор и незабудки. Всем населенным пунктам, где число жителей превышает 100 тысяч, настоятельно рекомендовано участие в акции «Звучащие их имена». Для этого нужно будет приобрести аудиосистемы, которые расположат рядом с городскими панно из фотографий фронтовиков, для того чтобы люди видели не только лица тех, кто спас нашу страну в страшные годы войны, но и слышали, знали их имена: аудиосистема будет их транслировать круглосуточно.

В общекраевом перечне предложено около 80 основных мероприятий, рассчитанных на весь 2017 год. Традиционно большая их часть будет адресована подрастающему поколению, молодежи и ветеранам. Это и мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Ставрополья от фашистских захватчиков, причем каждый муниципалитет отмечает это событие по дате освобождения своей малой родины. Запланированы музейные обмены – выездные экспозиции в те муниципалитеты, где собственные архивные фонды ограниченны. Запланированы экскурсионные туры для школьников в музей величаевских молодогвардейцев в Левокумский район, экскурсии лучших поисковиков и юнармейцев в города-герои.

Намечено огромное число творческих конкурсов, в том числе в популярных у молодежи социальных сетях. Например, поэтическая эстафета «Победа в стихах» запланирована на март – май. Ее участникам будет предложено выложить видео, на котором автор сам читает стихотворение собственного сочинения, посвященное войне и Победе. Из лучших стихов смонтируют клип, который будут демонстрировать на краевых телеканалах и уличных экранах в День Победы. Организаторы ждут большого отклика и на фотоконкурс «Экипаж машины боевой» для тех жителей края, которые оформляют свои автомобили к Дню Победы в стиле «милитари». Фотоконкурс «Наследники Победы» также привлечет внимание самого широкого круга пользователей соцсетей – оцениваться будут фотографии жителей края в военной форме времен Великой Отечественной. Традиционно во всех муниципалитетах Ставрополья проводится конкурс военной и патриотической песни «Солдатский конверт», победители которого встретятся на краевом финале в Невинномысске.

Пройдет масса спортивных, туристических мероприятий, исторических театрализованных игр, посвященных событиям войны. В том числе состоятся уже ставшие традиционными в крае восхождения на гору Бештау 21 февраля и начале мая. Но если прежде, на заре зарождения этих традиций около 15 лет назад, восхождения совершались разрозненными туристическими и военно-патриотическими организациями, то теперь они проводятся организованно и будут совмещены с фотоотчетами и флешмобами. Историко-краеведческая экспедиция «Партизанскими тропами Ставрополья» охватит полтора десятка районов края.

Зародившиеся когда-то в среде стритрейсеров автопробеги под хештегом «Спасибо деду за Победу!» с песнями военных лет, знаменами Победы и стилизацией автомобилей участников под боевую технику давно стали массовыми и приобрели краевой масштаб. В прошлом году, по оценкам организаторов, автопробег собрал 7,5 тысячи автомобилей и около 21 тысячи человек. В этом году акция обещает стать еще более массовой, а возглавят ее ветераны. Уже подана заявка в Книгу рекордов России на признание этого автопробега самым масштабным в стране. Муниципалитетам, которые еще не участвовали в этой акции, предложено также определить у себя точки сбора автомобилей, согласовать маршруты с ГИБДД и поддержать эту инициативу.

К Дню Победы будут приведены в порядок места захоронений, памятники и мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной. Проведут ремонт в квартирах и домах нуждающихся в этом участников войны и их вдов. Волонтерские отряды, поисковики и школьники на протяжении всего года будут посещать ветеранов, чтобы помочь по хозяйству, поздравить с праздниками, послушать воспоминания о войне.

Шествия «Бессмертного полка», в колонну которого предложено включить и тружеников тыла, также пройдут во всех муниципалитетах края. Губернатор только посоветовал главам администраций не рваться в авангард шествия с целью возглавить его, а «быть вместе с людьми, замыкая колонну».

http://www.stapravda.ru/20170206/podgotovku_k_prazdnovaniyu_72y_godovschiny_pobedy_obsuzhdali_v_p_100304.html