В январе в большинстве многоэтажек Невинномысска можно было наблюдать интересную картину. В подъездах появились объявления, призывающие собственников квартир в обязательном порядке передавать данные за потребленные электричество и воду. Для удобства населения «реанимировали» специальные ящички, куда можно кидать квитки с соответствующими цифрами. Ранее граждане сами информировали об этом ресурсоснабжающие организации с помощью телефона.

Такой еще момент по квартирам стали ходить контролеры, переписывающие данные электрических и водных счетчиков. Что же произошло? Так многие управляющие компании города химиков отреагировали на законодательные новшества, вступившие в силу 1 января. Теперь, как мы уже сообщали, расходы на общедомовые нужды (ОДН) не раскидываются пропорционально площади квартир на их собственников. Последние должны заплатить только за установленный норматив потребления ресурсов (он теперь включен в состав платы на содержание жилого помещения), а сверхнормативные траты лягут на плечи управляющих компаний и ТСЖ.

Это должно сподвигнуть «управляйки» контролировать потребление ресурсов на общедомовые нужды. Течет труба в подвале, в квартире без водомера прописан один человек, а проживают десять (и, соответственно, льют воду), на водный или электрический счетчик предприимчивый жилец с понятными целями нацепил магнитик – все это теперь забота управляющих компаний.

Понравились ли коммунальщикам новшества? Нет! Автор этих строк побывал на встрече представителей УК с общественниками, которые помогают гражданам добиваться правды в сфере ЖКХ. Так вот, своего разочарования нововведениями руководители управляющих компаний не скрывали. Если по электроэнергии утвержденные нормативы их в принципе устраивают, то по воде «управляйкам» придется приплачивать сверх норматива. Что ж, вот им хороший стимул навести порядок!

И некоторые УК уже начали соответствующую работу: например, на квартирные водомеры старого образца наклеивают специальные магнитные ленты. Чтоб не было соблазна у граждан воровать воду.

Можно услышать от представителей УК такое мнение: новые правила подведут их чуть ли не к банкротству.

Сомневаюсь, в целом управление домами – бизнес очень прибыльный. Не зря в Невинномысске в последнее время практически ежемесячно возникают новые управляющие компании. У иных в активе поначалу было всего по паре домов! Что же касается банкротства, то сегодня такие факты есть, некоторые «управляйки» сами объявляют себя неплатежеспособными, чтобы не платить за потребленные ранее ресурсы и увести «налево» деньги на текущий ремонт, собранные с жильцов. На месте старой УК тут же создается УК-клон с похожим названием. Так что обыватель часто и не замечает, что оказался в новом (с юридической точки зрения) ЖЭКе.

Но вернемся к теме ОДН. Конечно, все подводные камни, сложности в реализации новых норм проявятся в процессе их применения. Но уже сегодня и простые граждане, и специалисты, и старшие домов отмечают «шероховатости» в новом законе.

Поясню на конкретном примере. Я буквально на днях увидел любопытное объявление на пятиэтажке Невинномысска (где как раз были ранее внедрены энергосберегающие технологии, типа ламп с фотосенсорами в подъездах). Из него следует, что в доме за декабрь (то есть по старым правилам) владелец, к примеру, двухкомнатной квартиры заплатил за ОДН по электричеству 16 рублей 81 копейку. А по новым правилам по нормативу уже должен будет оплатить 57 рублей 78 копеек. Рост в 3,4 раза. А самое главное, энергоресурс не потреблен, но за него плати! Разве не абсурд?

http://www.stapravda.ru/20170206/odn_ponovomu__kak_idet_protsess_v_nevinnomysske_100199.html