Новый порядок применения контрольно-кассовой техники вступает в силу на Ставрополье

В этом году вступает в силу новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Новые аппараты будут передавать информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде.

Как пояснили в управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, это упростит работу и представителям бизнеса, и покупателям. Очевидные преимущества появляются и у государства: легализация торговли и услуг, увеличение поступлений в бюджет, гарантированное выявление фактов занижения выручки, в том числе путем создания механизма гражданского контроля. Уже с 1 июля этого года организации и индивидуальные предприниматели должны внедрить это новшество, придерживаясь новых правил. Не соответствующие кассовые аппараты будут сняты с учета автоматически, предупреждают в ведомстве.

http://www.stapravda.ru/20170206/novyy_poryadok_primeneniya_kontrolnokassovoy_tekhniki_vstupaet_v_100289.html