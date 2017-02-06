Морозы и метели ожидаются на Ставрополье

На Ставрополье прогнозируется резкое похолодание. Уже ближайшей ночью температура воздуха опустится до минусовых значений, местами пройдет дождь с мокрым снегом. 7 февраля ожидается снег и мороз.

8 февраля в край вернется крепкий мороз. По данным ставропольских синоптиков, температура воздуха понизится до -3…-8 градусов ночью и днем. Ожидается снег, метель и восточный ветер до 13-18 м/с.

В период 9 – 13 февраля ночные морозы окрепнут до -8…-13 градусов, местами до -18 градусов. Днем прогнозируется -4…-9 градусов, временами небольшой снег, ветер восточный 6-11 м/с, отдельными порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

Экстренные службы края переведены на усиленный вариант несения службы. Ставропольская Госавтоинспекция сообщает о том, что проезжая часть заранее будет обработана противогололедными материалами, на трассах регионального и федерального сообщения дежурит снегоуборочная техника. Водителей призывают планировать поездки с учетом дорожных и метеорологических условий.

http://www.stapravda.ru/20170206/morozy_i_meteli_ozhidayutsya_na_stavropole_100310.html