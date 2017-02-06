Лжегазовики обкрадывают жителей Ставрополя

В Ставрополе произошли случаи краж и совершения мошеннических действий под предлогом проверки газового оборудования

Марина Петровна не заподозрила беды, когда в дверь позвонили сотрудники газовой службы. Бумагу-то о необходимости провести техобслуживание получила давно, а все руки не доходили позвонить и вызвать слесаря. Даже обрадовалась: вот и сами пришли. Женщина открыла дверь и пригласила войти. Прошли на кухню. Парень что-то там покрутил в печке. И попросил 400 рублей. Пенсионерка вздохнула: дорого, и вроде в горгазовской бумаге была меньшая сумма. Но мужчина объяснил, что пришлось заменить головку. Какую и чью головку, так и не поняла. Но за деньгами пошла в комнату. Расплатилась. И только к вечеру обнаружила, что из кухни пропала пенсионная карточка. Бросилась в комнату, распахнула шкаф. Пенсии, полученной только вчера, не было. Она села на диван и горько заплакала. Уже вечером, успокоившись, позвонила в полицию.

Так или примерно так происходят и другие случаи мошенничества и краж, которые под предлогом осмотра и замены газового оборудования совершают злоумышленники. Чаще всего жертвами мошенничества становятся пожилые люди.

Специалисты «Ставропольгоргаза» обращаются к жителям краевого центра с призывом проявлять бдительность.

Если незнакомцы представились газовиками, необходимо убедиться, что пришли действительно специалисты газораспределительной организации. Мастера по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Ставропольгоргаз» имеют при себе служебное удостоверение и работают строго по заявкам. Абонент, подавший заявку, ждет специалиста в определенное время.

В случае же если звонок в квартиру от газовика раздается неожиданно, обязательно потребуйте у пришедшего служебный документ, удостоверяющий личность, запомните его фамилию, имя и отчество. Проверить, действительно ли пришедший к вам человек является работником АО «Ставропольгоргаз», можно, позвонив на многоканальный телефон: +7 (8652) 237-104, 04, 104 или по телефонам, указанным в договоре на техническое обслуживание газовых приборов.

Если в отношении вас совершено преступление или вы стали его очевидцем, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть управления МВД России по телефону +7 (8652) 56-02-17, а также по «телефону доверия» +7 (8652) 95-26-26 или 02. Все эти телефоны работают круглосуточно.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170206/lzhegazoviki_obkradyvayut_zhiteley_stavropolya_100295.html