Лев Кузнецов провел совещание по состоянию ТЭК на Ставрополье

В Кисловодске министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел совещание по вопросам работы топливно-энергетического комплекса Ставрополья, в котором приняли участие представители краевого правительства, а также руководители предприятий отрасли.

– Наша задача, – пояснил министр, – сделать все, чтобы ТЭК Северо-Кавказского федерального округа работал устойчиво: снабжение потребителей осуществлялось бесперебойно и развивалась энергетическая инфраструктура.

– Ставропольский край демонстрирует ответственную политику во взаимодействии с плательщиками. Индикатором этого является хорошая платежная дисциплина, – отметил Лев Кузнецов.

Вместе с тем в топливно-энергетическом комплексе нашего региона есть ряд точечных вопросов, для решения которых важен диалог между федеральными, краевыми органами власти и компаниями ТЭК. В частности, по мнению министра, темами для такого обсуждения могут стать вопросы регулирования тарифов, которые должны не только отвечать интересам потребителей, но и обеспечивать реализацию программ развития энергосетевого хозяйства. Также весьма актуальна тема повышения эффективности управления энергетическими активами.

Первый заместитель председателя правительства СК Иван Ковалев доложил, что на Ставрополье в минувшем году средний уровень платежей за электроэнергию и газ составил 99,8 процента, что существенно выше по сравнению с 2015 годом. За счет этого снижается и объем просроченной задолженности.

В целом краевое правительство находит взаимопонимание с ресурсоснабжающими организациями, хотя есть и противоречия. В частности это касается финансирования инвестиционных программ развития сетевого хозяйства на территории Ставропольского края. В минувшем году на эти цели при потребности 900 миллионов рублей энергетики направили только 150 миллионов. Причина в том, что прибыль, которую предприятия Межрегиональной распределительной сетевой компании получают в крае, перераспределяется между ее филиалами в других регионах СКФО, – отметил Иван Ковалёв.

Поднял Иван Ковалёв и вопрос о необходимости распространить на Ставрополье особый режим работы рынка энергоресурсов, который действует в республиках Северного Кавказа. Из-за того что стоимость электроэнергии на Ставрополье значительно выше, чем, «буквально за стенкой» – в соседних республиках, край несколько теряет привлекательность в глазах инвесторов. Да и у населения это вызывает вопросы. В ответ Лев Кузнецов предложил правительству СК сравнивать Ставропольский край не с маленькими республиками, а с другими «экономическими тяжеловесами» – Краснодарским краем, Ростовской и Волгоградской областями.

В заключение Лев Кузнецов сообщил, что все предложения Ставропольского края будут проработаны в Минкавказа России.

http://www.stapravda.ru/20170206/lev_kuznetsov_provel_soveschanie_po_sostoyaniyu_tek_na_stavropol_100264.html