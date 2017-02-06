Лекарства в Ставропольском крае снабдят специальными кодами

6 февраля в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата.

На февральском заседании Думы запланировано проведение правительственного часа «О соблюдении прав и свобод граждан на территории Ставропольского края в 2016 году».

Большие планы на предстоящую неделю у комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. Предстоит рассмотреть более десятка вопросов, в том числе законопроекты, касающиеся трудоустройства молодежи, социальной поддержки граждан, изменений в ряд госпрограмм, учреждения премий Думы для победителей краевых этапов всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин еще раз вернулся к выездному контролю цен на молочные продукты. Депутат напомнил о социальной ответственности бизнеса, а также отметил, что наценки на этот вид продукции строго регламентированы законом. Также вице-спикер обратил внимание коллег на ситуацию с троллейбусным парком города Ставрополя, который сегодня находится в преддверии краха. Возможно, что для решения проблемы уже нужна поддержка и со стороны краевой власти.

Председатель Думы СК Геннадий Ягубов поднял вопрос о запуске в крае механизма маркировки упаковок лекарств специальными кодами. Цель данного эксперимента, проводимого Правительством РФ, заключается в противодействии незаконному производству медпрепаратов и их распространению. Однако, по словам спикера, этот механизм не должен ухудшить ситуацию с приобретением лекарственных препаратов гражданами. Мониторинг будет осуществлять социальный комитет краевого парламента.

http://www.stapravda.ru/20170206/lekarstva_v_stavropolskom_krae_snabdyat_spetsialnymi_kodami_100312.html