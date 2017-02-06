Губернатор Ставрополья вручил дипломы лауреатам проекта «Новая энергия»

Форум ставропольского проекта с участием губернатора Владимира Владимирова «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края» открылся 6 февраля в краевом центре. Авторы лучших работ за 2016 год получили из рук главы Ставрополья дипломы.

Губернатор отметил важность совместной работы между конкурсантами, их сплоченность в работе на благо региона.

Прием проектов начался еще в 2015 году. Больше 9,5 тысяч человек присылали свои работы. И только 230 из этого числа названы лауреатами. Около 50 проектов на сегодняшний день осуществляют работу в органах краевой и муниципальной власти. Трое участников стали депутатами в краевой Думе. И 500 резюме, авторы которых справились с тестированием, рассматриваются в краевых и административных муниципалитетах.

В 2017 году набор не осуществляется. Упор будет сделан на обучение и стажировку в органах исполнительной власти и местного самоуправления лауреатов 2015-2016 годов.

В конце форума участники «Новой энергии» встретились с заместителями председателя правительства края.

П. ГРИН , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170206/gubernator_stavropolya_vruchil_diplomy_laureatam_proekta_novaya__100300.html