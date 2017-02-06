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6 февраля 2017 г.

Доходы краевой казны Ставрополья вырастут на 6,6 млрд рублей

Лариса Калинченко

6 февраля проект поправок в краевой закон о бюджете на 2017 год был принят на внеочередном заседании правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщила заместитель председателя краевого правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко, уточненный объем расходов составит 89,6 миллиарда рублей с ростом 7 миллиардов рублей, доходов – 85,6 миллиарда рублей с увеличением на 6,6 миллиарда рублей.

Эти изменения стали возможными в результате привлечения в региональную казну средств федерального бюджета, а также за счет роста поступлений собственных доходов.

Полученные дополнительно средства краевым правительством направлены, в частности, на увеличение социальных расходов краевой казны. Так, на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации майских указов президента выделяется более 1 миллиарда рублей. К примеру, на 27% предполагается увеличить зарплаты социальным работникам, на 20% – работникам культуры, на 10% – врачам и медработникам бюджетных учреждений здравоохранения, на 8% – младшему медперсоналу.

Свыше 78 миллионов предполагается направить на социальные выплаты на третьего и последующих детей в семье.

2,2 миллиарда рублей пополнят краевой дорожный фонд. Таким образом, его объем увеличится до 7,4 миллиарда рублей.

3 миллиарда рублей пойдет на сокращение государственного долга Ставропольского края в 2017 году. Сокращение госдолга также позволит в дальнейшем получать выгодные для Ставрополья федеральные бюджетные кредиты, а значит, обеспечит устойчивость региональной казны.

Также дополнительные бюджетные расходы покроют индексацию мер соцподдержки для отдельных категорий граждан и увеличение минимального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля текущего года.

Обращаясь к главным распорядителям бюджетных средств, губернатор потребовал высокой дисциплины при исполнении расходных обязательств.

– Мы должны жить по средствам, исполняя все обязательства перед жителями края, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Уточненный проект закона края о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов будет внесен в краевую Думу для прохождения процедуры парламентского рассмотрения.

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На еженедельном рабочем совещании в правительстве края было рассмотрено текущее исполнение регионального бюджета на 2017 год.

Как доложила заместитель председателя краевого правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко, в январе план по доходам исполнен с превышением на 79% к уровню января 2016-го – региональный бюджет заработал на 1,2 миллиарда рублей больше.

Бюджетные расходы за январь составили 4,6 миллиарда рублей, что на 146 миллионов рублей выше, чем год назад.

Обсужден вопрос о профилактике самостоятельно установленного индивидуального газового оборудования в жилых домах, где такие системы не предусмотрены планом. Поводом к этому стало резонансное происшествие, связанное с гибелью от угарного газа 12-летней девочки в Ставрополе 29 января этого года. По мнению следствия, причиной трагедии стала неправильно установленная газовая водонагревательная колонка в ванной. Глава края потребовал провести тщательное расследование этого случая и принять необходимые профилактические меры.

Говорили на планерке и о подготовке к возможным паводкам. Губернатор поручил завершить все противопаводковые мероприятия в муниципальных образованиях к 1 марта. Паспорта готовности гидротехнических сооружений должны быть оформлены в срок до 15 марта.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170206/dokhody_kraevoy_kazny_stavropolya_vyrastut_na_66_mlrd_rubley_100302.html
Фотография к статье Доходы краевой казны Ставрополья вырастут на 6,6 млрд рублей
Лариса Калинченко
Лариса Калинченко
Фото пресс-службы губернатора СК
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