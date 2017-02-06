«День зимних видов спорта» ждет лыжников и сноубордистов в Домбае 11 февраля

«День зимних видов спорта» – молодой всероссийский праздник, приуроченный к третьей годовщине сочинских Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, состоится 11 феврался в Карачаево-Черкессии.

Впервые праздник прошел 7 февраля 2015 г., в дальнейшем его устраивали в выходные, идущие после 7 числа месяца. Сочинские игры, отмеченные множеством побед российских спортсменов - важный факт в истории России, как объяснил учреждение этого праздника Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В эту субботу больше 200 лыжников и сноубордистов планируют приехать в поселок Домбай в качестве участников из разных городов Ставрополья, республик КЧР, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и др. Состязаться будут на трассе «Югославка» протяженностью 1,5 км. Конкурсантов поделят по возрасту, полу и уровню подготовки. Победителей конечно же ждут заслуженные трофеи с символикой праздника: кубки, грамоты, медали.

«День зимних видов спорта» ставит своей целью не только вспомнить о заслугах наших чемпионов, но ввести культуру спорта и популяризовать ее среди молодежи.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы Полпредства СКФО

http://www.stapravda.ru/20170206/denzimnikh_vidov_sporta_zhdet_lyzhnikov_i_snoubordistov_v_dombae_100256.html