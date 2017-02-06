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6 февраля 2017 г.

Андрей Мурга проинспектировал работу МФЦ Невинномысска

Андрей Мурга в Невинномысске

В рамках рабочей поездки заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития Ставропольского края Андрей Мурга посетил невинномысский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Напомним, многофункциональный центр открылся в Невинномысске в декабре 2015 года. МФЦ обеспечил прием и выдачу документов при предоставлении порядка 200 государственных и муниципальных услуг в 24 окнах обслуживания. Только за девять месяцев прошлого года в учреждение обратились более 44 тысяч заявителей, было оказано 23,5 тысячи услуг. Среднее же время ожидания очереди составило менее четыре минут. Без малого год как создан и действует сайт невинномысского МФЦ.

По итогам 2016 года МФЦ Невинномысска признан лучшим в крае многофункциональным центром с количеством окон обслуживания не менее 20.

Ну, а с 1 февраля в центре невинномысцы смогут воспользоваться услугой обмена водительских прав с истекшим сроком действия и общегражданского паспорта. Чтобы оформление документов стало еще удобнее, для заявителей реализована возможность сделать фотографии прямо в офисе учреждения.

Как сообщили в администрации Невинномысска, в центре «Мои документы» главе экономического блока Ставрополья продемонстрировали помещения бизнес-окон, комнату для фотосъемки, специальные комнаты для кормления грудных детей, игровое помещение для ребят постарше. Также были осмотрены места для комфортного ожидания заявителями своей очереди. Андрей Мурга побеседовал со специалистами центра. Зампреда краевого правительства интересовали возможности учреждения по расширению списка государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170206/andrey_murga_proinspektiroval_rabotu_mfts_nevinnomysska_100272.html
Фотография к статье Андрей Мурга проинспектировал работу МФЦ Невинномысска
Андрей Мурга в Невинномысске
Андрей Мурга в Невинномысске
Фото:пресс-служба администрации Невинномысска
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