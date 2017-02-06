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6 февраля 2017 г.

Агитационные акции по дорожной безопасности провели на Ставрополье

Несколько городов и районов края одновременно провели массовые агитационные акции по безопасности дорожного движения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Организаторами выступили различные молодежные объединения – около 20сообществ.

Акция объединила Предгорный, Благодарнненский, Петровский, Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский, Степновский, Кочубеевский и другие районы, присоединились к ним Пятигорск и Невинномысск. Мероприятие прошло при поддержке Госавтоинспекции. Его планируется проводить ежеквартально.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170206/agitatsionnye_aktsii_po_dorozhnoy_bezopasnosti_proveli_na_stavro_100262.html
Фотография к статье Агитационные акции по дорожной безопасности провели на Ставрополье
Агитационные акции по дорожной безопасности на Ставрополье
Агитационные акции по дорожной безопасности на Ставрополье
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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Агитационные акции по дорожной безопасности провели на Ставрополье
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