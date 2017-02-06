Агитационные акции по дорожной безопасности провели на Ставрополье
Несколько городов и районов края одновременно провели массовые агитационные акции по безопасности дорожного движения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Организаторами выступили различные молодежные объединения – около 20сообществ.
Акция объединила Предгорный, Благодарнненский, Петровский, Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский, Степновский, Кочубеевский и другие районы, присоединились к ним Пятигорск и Невинномысск. Мероприятие прошло при поддержке Госавтоинспекции. Его планируется проводить ежеквартально.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК