Агитационные акции по дорожной безопасности провели на Ставрополье

Несколько городов и районов края одновременно провели массовые агитационные акции по безопасности дорожного движения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Организаторами выступили различные молодежные объединения – около 20сообществ.

Акция объединила Предгорный, Благодарнненский, Петровский, Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский, Степновский, Кочубеевский и другие районы, присоединились к ним Пятигорск и Невинномысск. Мероприятие прошло при поддержке Госавтоинспекции. Его планируется проводить ежеквартально.

http://www.stapravda.ru/20170206/agitatsionnye_aktsii_po_dorozhnoy_bezopasnosti_proveli_na_stavro_100262.html