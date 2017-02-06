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6 февраля 2017 г.

17 незаконно возведенных объектов снесут в Пятигорске

В Пятигорске прошло заседании городской комиссии по борьбе с самовольной застройкой. Ее создали полтора года назад, – сразу после того, как были внесены изменения в п.4 ст.222 ГК РФ, которые предоставили органам местного самоуправления право самостоятельно (без обращения в суд) принимать решение о сносе незаконных строений. По итогам предыдущих заседаний комиссии было принято 43 решения о сносе самовольных построек. Из них 38 уже исполнено.

– С появлением комиссии ситуация с самовольной застройкой в городе изменилась коренным образом, – отметил Глава Пятигорска Лев Травнев. – Если раньше судебные тяжбы с собственниками самостроя могли тянуться месяцы и даже годы, то теперь срок исполнения решений, вынесенных комиссией, составляет не более трех месяцев.

На первом в этом году заседании комиссия утвердила решения о сносе 17 объектов и установила срок, в который они должны быть демонтированы. Если в течение этого времени самострой не будет ликвидирован добровольно, объект снесут принудительно, за счет муниципалитета, а расходы взыщут с собственника. Что касается бесхозных строений, то их демонтаж будет оплачен из средств городского бюджета.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170206/17_nezakonno_vozvedennykh_obektov_snesut_v_pyatigorske_100270.html
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