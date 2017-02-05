Воры в Невинномысске не успели съесть мясо с украденной сковородки

Сковородка с мясом, пачка чая и банка кофе – такой оказалась добыча оголодавших воров из Невинномысска. Они, разбив окно, залезли в чужой дом и стащили с кухни все вышеперечисленное, а также набор ножей. Однако всласть попировать злоумышленникам не дали бдительная хозяйка домовладения и полицейские.

Женщина, обнаружив пропажу, незамедлительно обратилась в городской отдел полиции. Что называется, по горячим следам, участковый установил: хищение совершили ранее неоднократно судимый мужчина сорока лет от роду и его тридцатидвухлетний подельник.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по месту жительства подозреваемых обнаружили и изъяли похищенное съестное и ножи. Мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

http://www.stapravda.ru/20170205/vory_v_nevinnomysske_ne_uspeli_sest_myaso_s_ukradennoy_skovorodk_100260.html