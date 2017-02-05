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5 февраля 2017 г.

Сиделка украла ювелирные изделия у пенсионеров в Ессентуках

В отдел МВД России по Ессентукам обратился пенсионер: у него украли ювелирные изделия.

Выяснилось, что 54-летняя жительница Предгорного района помогала потерпевшему, была сиделкой у его супруги. Женщине доверяли. Воспользовавшись этим, злоумышленница похитила из шкатулки в шкафу золотые изделия и скрылась. Золото она сдала в ломбард. Ущерб – более 70 тысяч рублей. Подозреваемая задержана и созналась. Она дала подписку о невыезде.

Полицейские подозревают, что она причастна к совершению аналогичных преступлений, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170205/sidelka_ukrala_yuvelirnye_izdeliya_u_pensionerov_v_essentukakh_100259.html
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