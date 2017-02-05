Полицейские пресекли деятельность притона для наркоманов в Невинномысске

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Невинномысского городского отдела полиции выяснили, что 25-летний неоднократно судимый горожанин часто принимал в своей квартире наркоманов: здесь они готовили и употребляли наркотические средства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Во время обыска в «нехорошей квартире» были обнаружены и изъяты предметы, на которых были следы наркотических средств синтетического происхождения.

Хозяину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170205/politseyskie_presekli_deyatelnost_pritona_dlya_narkomanov_v_nevi_100258.html