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5 февраля 2017 г.

Полицейские пресекли деятельность притона для наркоманов в Невинномысске

Наркотики

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Невинномысского городского отдела полиции выяснили, что 25-летний неоднократно судимый горожанин часто принимал в своей квартире наркоманов: здесь они готовили и употребляли наркотические средства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Во время обыска в «нехорошей квартире» были обнаружены и изъяты предметы, на которых были следы наркотических средств синтетического происхождения.

Хозяину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170205/politseyskie_presekli_deyatelnost_pritona_dlya_narkomanov_v_nevi_100258.html
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