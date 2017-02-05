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5 февраля 2017 г.

Под Ставрополем тушат крупный пожар на мебельном складе в селе Верхнерусском

Днем 5 февраля в селе Верхнерусском Шпаковского района произошел крупный пожар. Очевидцы рассказывают о том, что огнем охвачена большая территория складского помещения. Проезжающие мимо по трассе люди видели бушующее пламя и много дыма. На месте происшествия работают пожарные боевые расчеты, спасатели. В МЧС края подтвердили информацию о том, что горит склад готовой продукции мебельного цеха.

Оперативным дежурным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщение о том, что на улице Батайской вспыхнул пожар поступило в 13-40. Пожару присвоен третий ранг. Создано два боевых участка. Выясняется причина возгорания. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В 15-36 пожар локализовали на площади 3000 квадратных метров. Сейчас проводится проливка и разбор конструкции. В ликвидации происшествия принимают участие 54 человека с привлечением 20 единиц техники.

 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170205/pod_stavropolem_tushat_krupnyy_pozhar_na_mebelnom_sklade_v_sele__100257.html
Фотография к статье Под Ставрополем тушат крупный пожар на мебельном складе в селе Верхнерусском
Под Ставрополем тушат крупный пожар на складе готовой продукции мебельного цеха в селе Верхнерусском
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Под Ставрополем тушат крупный пожар на мебельном складе в селе Верхнерусском
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