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5 февраля 2017 г.

Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье

Пожар в частном доме

В селе Архангельском Буденновского района во время пожара пострадали двое малышей, 2016 и 2013 года рождения.

Пожар вспыхнул в частном доме днем 4 февраля, дети находились без присмотра взрослых. Огнем уничтожена мебель и домашние вещи на площади 50 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие.

Дети находятся под наблюдением врачей в больнице.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170205/dva_malysha_postradali_vo_vremya_pozhara_v_chastnom_dome_na_stav_100261.html
Фотография к статье Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье
Пожар в частном доме
Пожар в частном доме
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
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