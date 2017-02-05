Фотография к статье Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье
Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье
В селе Архангельском Буденновского района во время пожара пострадали двое малышей, 2016 и 2013 года рождения.
Пожар вспыхнул в частном доме днем 4 февраля, дети находились без присмотра взрослых. Огнем уничтожена мебель и домашние вещи на площади 50 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие.
Дети находятся под наблюдением врачей в больнице.
http://www.stapravda.ru/20170205/dva_malysha_postradali_vo_vremya_pozhara_v_chastnom_dome_na_stav_100261.html
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК