Два малыша пострадали во время пожара в частном доме на Ставрополье

В селе Архангельском Буденновского района во время пожара пострадали двое малышей, 2016 и 2013 года рождения.

Пожар вспыхнул в частном доме днем 4 февраля, дети находились без присмотра взрослых. Огнем уничтожена мебель и домашние вещи на площади 50 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие.

Дети находятся под наблюдением врачей в больнице.

http://www.stapravda.ru/20170205/dva_malysha_postradali_vo_vremya_pozhara_v_chastnom_dome_na_stav_100261.html