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4 февраля 2017 г.

В пятигорском музее М. Ю. Лермонтова вспомнили поэта Николая Рубцова

В «Доме Алябьева» Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске в рамках запланированных вечеров русской поэзии прошел вечер памяти талантливого поэта России Николая Михайловича Рубцова. За свою короткую 35-летнюю, насыщенную трагическими событиями жизнь Н. Рубцов создал произведения, пополнившие мировую сокровищницу классической литературы: «Тихая моя родина…», «Журавли», «Я умру в крещенские морозы…», «В минуты музыки печальной», «Видения на холме»… Н. Рубцов – яркий продолжатель традиционной русской поэзии. Его пейзаж родственен картинам природы Кольцова, Никитина, Тютчева, Фета. Нередко Рубцова сравнивали с Есениным за «пейзажность» лирики. И не случайно многие известные композиторы положили его стихи на музыку, так получились популярные песни «В горнице моей…», «Букет» (Я буду долго гнать велосипед…), «Улетели листья»… В вечере приняли участие артисты Пятигорского театра оперетты Дмитрий Патров, Ирина Рудоман, Елена и Владимир Басовы, Сергей Шадрин и студенты Минераловодского музыкального колледжа им В. И. Сафонова .

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170204/v_pyatigorskom_muzee_m_yu_lermontova_vspomnili_poeta_nikolaya_ru_100244.html
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