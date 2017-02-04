В Пятигорске по мотивам произведений М.Ю. Лермонтова представлены картины Германа Паштова

Новая экспозиция порадует жителей и гостей городов-курортов: Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова представляет выставку графических произведений народного художника России, действительного члена Российской Академии Художеств, руководителя творческой мастерской графики РАХ Германа Паштова «Прекрасен ты, суровый край свободы…». В экспозицию вошли 47 гравюр к кавказским произведениям М. Ю. Лермонтова – «Мцыри», «Демон», «Измаил-Бей», «Беглец», «Кавказский пленник», выполненных в технике ксилографии (гравюра на дереве). Работа над иллюстрациями потребовала пять лет кропотливого труда. Над одним только «Демоном», вспоминает художник, раздумывал целый год. Впервые широкий зритель познакомился с кавказской серией гравюр Германа Паштова в Иркутске на всероссийской выставке книжной графики. В 1989 году они были изданы в книге «Кавказские поэмы» М. Ю. Лермонтова (издательство «Детская литература»). В 2012 году их прибрел и выставил в Пятигорске Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. По мнению авторитетных лермонтоведов, ее каждому современному художнику удается так проникнуть в литературную тему, ибо она многогранна и неисчерпаема, требует особой любви и таланта. Герману Паштову это удалось.

http://www.stapravda.ru/20170204/v_pyatigorske_po_motivam_proizvedeniy_myu_lermontova_predstavlen_100245.html