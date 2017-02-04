В Невинномысске госавтоинспекторы пришли к дальнобойщикам

В Невинномысске сотрудники ГАИ прямо на стоянке большегрузной техники провели профилактические беседы с водителями-дальнобойщиками. Выбор скоростного режима в конкретных условиях, соблюдение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, неукоснительное применение ремней безопасности, в том числе при перевозке пассажиров в кабинах грузовиков – вот темы прошедшего разговора. Всем водителям стражи дорог также вручили специальные памятки-обращения.

Акция прошла в рамках проводившихся в Невинномысске профилактических мероприятий «За безопасность детей».

http://www.stapravda.ru/20170204/v_nevinnomysske_gosavtoinspektory_prishli_k_dalnoboyschikam_100251.html