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4 февраля 2017 г.

В Невинномысске госавтоинспекторы пришли к дальнобойщикам

Сотрудники ГАИ в Невинномысске напомнили водителям-дальнобойщикам о необходимости беспрекословного соблюдения ПДД

В Невинномысске сотрудники ГАИ прямо на стоянке большегрузной техники провели профилактические беседы с водителями-дальнобойщиками. Выбор скоростного режима в конкретных условиях, соблюдение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, неукоснительное применение ремней безопасности, в том числе при перевозке пассажиров в кабинах грузовиков – вот темы прошедшего разговора. Всем водителям стражи дорог также вручили специальные памятки-обращения.

Акция прошла в рамках проводившихся в Невинномысске профилактических мероприятий «За безопасность детей».

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170204/v_nevinnomysske_gosavtoinspektory_prishli_k_dalnoboyschikam_100251.html
Фотография к статье В Невинномысске госавтоинспекторы пришли к дальнобойщикам
Сотрудники ГАИ в Невинномысске напомнили водителям-дальнобойщикам о необходимости беспрекословного соблюдения ПДД
Сотрудники ГАИ в Невинномысске напомнили водителям-дальнобойщикам о необходимости беспрекословного соблюдения ПДД
Фото: отдел пресс-службы ГИБДД Невинномысска
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