В Невинномысске госавтоинспекторы пришли к дальнобойщикам
В Невинномысске сотрудники ГАИ прямо на стоянке большегрузной техники провели профилактические беседы с водителями-дальнобойщиками. Выбор скоростного режима в конкретных условиях, соблюдение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, неукоснительное применение ремней безопасности, в том числе при перевозке пассажиров в кабинах грузовиков – вот темы прошедшего разговора. Всем водителям стражи дорог также вручили специальные памятки-обращения.
Акция прошла в рамках проводившихся в Невинномысске профилактических мероприятий «За безопасность детей».
Фото: отдел пресс-службы ГИБДД Невинномысска