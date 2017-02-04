В Лермонтовке провели вечер памяти Героя Советского Союза маршала В. И. Петрова

В краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошел вечер памяти «Священный долг Отчизну защищать», посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, маршала В. И. Петрова, уроженца села Чернолесского Святокрестовского уезда (ныне – Новоселицкий район).

В. Петров – участник обороны Кавказа, Одессы, Севастополя, освобождал Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии, в послевоенное время был главнокомандующим войсками Дальневосточного военного округа, первым заместителем министра обороны СССР. Маршал Советского Союза В. Петров награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, другими высокими наградами. Участники встречи в библиотеке вспоминали яркие страницы биографии нашего замечательного земляка, отдавая дань уважения его боевым заслугам.

http://www.stapravda.ru/20170204/v_lermontovke_proveli_vecher_pamyati_geroya_sovetskogo_soyuza_ma_100242.html